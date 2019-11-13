Venedik’in yüzde 80’i sular altında kaldı

İtalya’da etkili olan yağışlar nedeniyle kanallarıyla ünlü tarihi kent Venedik’te sular, gece saatlerinde 187 santimetreye kadar yükselirken 2 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede birkaç gündür devam eden sert rüzgarlı ve kuvvetli yağışlı hava, Venedik’te doğal afete yol açtı.

Kanallarıyla ünlü kentte, su seviyesi dün gece itibariyle 187 santimetreye ulaşarak, 1966’daki sel felaketindeki 194 santimetre ölçümün ardından en yüksek seviyeyi gördü.

Suların yükselmesi nedeniyle çok sayıda gondol, sandal ve küçük vapurların karaya vurduğu, birçoğunun da battığı görüldü.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, kentlerinin tarihi felaketle karşı karşıya olduğunu belirterek, hükümete acil müdahale çağrısında bulundu.

Venedik’in içinde bulunduğu Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia da, “Kelimelerimi abartmıyorum ancak şehrin yüzde 80’i sular altında. Zarar tahmin edilmez, korkutucu boyutta.” ifadelerini kullandı.