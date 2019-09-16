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Venezuela’da muhalifler Barbados görüşmelerinden çekildi

Venezuela'da muhalif lider Guaido liderliğindeki muhalefetin, Barbados'ta Venezuela hükümetiyle yürütülen görüşmelere katılmayacağı bildirildi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:57
Venezuela’da muhalifler Barbados görüşmelerinden çekildi

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, hükümet ile Barbados’ta yürütülen görüşmelere katılmayacağını ve söz konusu sürecin kendileri açısından sona erdiğini açıkladı.

Muhalif lider Guaido, sosyal medya hesabından paylaştığı basın açıklamasıyla, Norveç’in ara buluculuğunda Barbados’ta yürütülen ancak bir süre önce askıya alınan görüşmelerin muhalefet için sona erdiğini duyurdu.

Guaido’nun açıklamasında, “Nicolas Maduro’nun diktatöryal rejimi, sahte bahanelerle müzakere masasını terk etti. Hükümetin tekrar müzakereye dönmeyi reddettiği 40 günün ardından, Barbados’taki görüşmelerin sona erdiğini doğruluyoruz” ifadeleri yer aldı.

Maduro hükümetiyle politik bir çıkışın imkansız olduğunu ileri süren Guaido, hem ülke içinden hem de yurt dışından hükümete karşı baskının artırılmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela
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