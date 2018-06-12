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Vietnam'da tartışmalı siber güvenlik yasası kabul edildi

Vietnam'da ifade özgürlüğünü daha da kısıtlayacağı ve ekonomiye zarar vereceği gerekçesiyle eleştirilen siber güvenlik yasası kabul edildi. 

12 Haziran 2018 Salı 11:13
Vietnam'da tartışmalı siber güvenlik yasası kabul edildi

Vietnam'da ifade özgürlüğünü daha da kısıtlayacağı ve ekonomiye zarar vereceği gerekçesiyle eleştirilen siber güvenlik yasası kabul edildi. 

Google ve Facebook gibi hizmet sağlayıcıların Vietnam'da kullanıcı verilerini saklamasını gerektiren yasa, Komünist Partinin çoğunluğa sahip olduğu mecliste yapılan oylamada onaylandı. 

Yasa, ayrıca bu servis sağlayıcıların Vietnam'da ofis açmalarını, Enformasyon ve İletişim Bakanlığının talebiyle zararlı içerikleri 24 saat içinde kaldırmalarını, Kamu Güvenliği Bakanlığı çatısında özel siber güvenlik görev gücü kurulmasını öngörüyor. 

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Oylamadan önce mecliste konuşan Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Vo Trong Viet, yasanın "halkın çıkarlarını ve ulusal güvenliği savunmak için çok gerekli olduğunu" savundu. 

Vo Trong Viet, yasanın, Vietnam'ın Dünya Ticaret Örgütü ve Trans-Pasifik Ortaklığı gibi çok uluslu ticaret anlaşmalarına yönelik taahhütleri ile çelişmediğini söyledi. 

ABD ve Kanada, Vietnam'a yasanın parlamentoda oylamasının ertelenmesi çağrısında bulunmuş, Uluslararası Af Örgütü de kararın ifade özgürlüğüne ilişkin yıkıcı sonuçları olabileceği uyarısı yapmıştı.

Vietnam'da 93 milyonluk nüfusunun yüzde 70'inin internet kullanıcısı olduğu, 53 milyon kişinin Facebook hesabı bulunduğu ifade ediliyor. 

Hükümetin yeni ekonomik bölgeler oluşturma planına yönelik hafta sonu düzenlenen gösteriler sırasında siber güvenlik yasasına da karşı çıkılmıştı. 

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