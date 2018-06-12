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Vietnam da tükürükle HIV testi uygulaması başlayacak

Vietnam'da ilk kez ağızdan hızlı HIV testi yapılacak.

12 Haziran 2018 Salı 15:27
Vietnam da tükürükle HIV testi uygulaması başlayacak

Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, Sağlık Bakanlığı HIV/AIDS Kontrol Dairesinden VoHai Son, bakanlığın, Hanoi ve HoChiMinh kentlerinde tükürük yoluyla 80 bin HIV testi uygulamaya hazırlandığını belirtti.

Son, HIV antikorlarının tespit edilmesinde yüzde 99 doğruluk gösteren testlerin, ilerleyen günlerde diğer şehirlere de gönderileceğini ifade etti.

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Evde uygulanabilen testlerin 15 dakika içinde sonuç verdiğini kaydeden Son, ağızdan yapılan HIV testlerinin, gebelik testleri gibi yalnızca ön tanı yöntemi olduğunun altını çizdi.

İstatistiklere göre, Vietnam'da her yıl yaklaşık 200 çocuk HIV'li dünyaya geliyor.

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