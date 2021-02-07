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Virüs Wuhan'daki gıda pazarından mı yayıldı?

Koronavirüsün kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü heyeti, virüsün Wuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt bulunmadığını açıkladı.

07 Şubat 2021 Pazar 12:11
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Virüs Wuhan'daki gıda pazarından mı yayıldı?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetinden Rus uzman Vladimir Dedkov, COVID-19'un kökenine dair yeni bir açıklamada bulundu.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Dedkov, Wuhan'daki gıda pazarında salgının yayılması için tüm koşulların olduğunu ancak bunun virüsün oradan kaynaklandığı anlamına gelmediğini söyledi.

COVID-19'un Wuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarından sızdığı iddialarını da yalanlayan Dedkov, "Laboratuvar mükemmel bir şekilde donatılmış. Oradan bir şeylerin sızmış olabileceğini hayal etmek benim için zor" dedi.

COVID-19, ilk kez Wuhan'daki gıda pazarında görülmüştü

Dünya, COVID-19 salgınından ilk kez Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Wuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan solunum rahatsızlığı şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

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