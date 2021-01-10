Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Flaş Haber
11'i yerel 14 pozitif vaka
Kapat

Vuhan Viroloji Enstitüsü’nün yüzlerce sayfalık çalışmasının silindiği iddia edildi

İngiliz basını, Çin hükümetini koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası olduğundan şüphelenilen laboratuvarla ilgili önemli çevrim içi verileri sildiği iddiasıyla suçladı.

10 Ocak 2021 Pazar 22:03
920 Okunma
Vuhan Viroloji Enstitüsü’nün yüzlerce sayfalık çalışmasının silindiği iddia edildi

İngiliz basınında koronavirüsün kaynağı olduğu iddia edilen Vuhan Viroloji Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili yüzlerce sayfalık verinin silindiği iddia edildi. Devlet tarafından işletilen Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı (NSFC) tarafından çevrim içi olarak yayınlanan, hayvanlardan insanlara geçen birçok hastalığın araştırmalarını içeren 300'den fazla çalışmanın ayrıntılarının veritabanından silindiği ileri sürüldü. 

Çin Parlamentoları Arası İttifak'ın bir üyesi olan eski Muhafazakar Iain Duncan Smith, İngiliz basınına yaptığı açıklamada "Çin açıkça kanıtları saklamaya çalışıyor" dedi. Smith aynı zamanda , "Olanlarla ilgili kapsamlı bir araştırma yapılması hayati önem taşıyor, ancak Çin bunu durdurmak için elinden geleni yapıyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da 361 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
İtalya'da 361 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Almanya'nın Nürnberg kentinde defin işlemleri yetiştirilemiyor
Almanya'nın Nürnberg kentinde defin işlemleri yetiştirilemiyor
İngiltere'de son 24 saatte 54 bin 940 vaka
İngiltere'de son 24 saatte 54 bin 940 vaka
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim