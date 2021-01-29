Vuhanlılardan eğlence görüntüleriyle ilgili sitem: Sabah akşam ağlamamızı mı bekliyorlar?

Covid-19’un ilk çıkış noktası olarak adını duyuran Vuhan, daha sonra da eğlence görüntüleriyle dikkat çekmişti. Geçtiğimiz günlerde BBC, Vuhan'da ilan edilen sert karantinanın üstünden 1 yıl geçtikten sonra hayatın nasıl olduğuna ilişkin bir haber paylaşmış, halkın doyasıya eğlendiği haberleri yapılmıştı.



BBC, Vuhanlıların eğlenmek için bilerek ışıklı ve kalabalık alanları seçtiğini belirtmiş, corona virüsü dünyaya yaymalarına rağmen umursamadıklarını belirten haberler yapmıştı.



BBC’nin bu haberlerine Çin’in en önemli yayın kuruluşlarından Global Times’daki geniş haberde değinildi.



‘ÇİN’İN BAŞARISINI KABUL EDEMİYORLAR’



Global Times, "Ne yapmamızı bekliyorlar? Tüm gün ağlamamızı mı? Hayır, biz daha iyi bir hayat kurmakla meşgulüz" ifadeleriyle BBC’ye tepki gösterirken Global Times'a konuyla ilgili konuşan bir Vuhan sakini, "Hepimiz tecrit altında yaşadık. Görüşülen kişiler ne derse desin, medya kuruluşları Çin'e saldırmak için uğraşıyor. Çin'in bu konudaki başarısını kabul edemiyorlar" dedi.

Global Times'a konuşan Ye Meng isimli bir Vuhanlı, "Röportaj yapılan kişiler ne derse desin Batılı medya kuruluşları her zaman Çin'e saldıracak bir sebep buluyor. Bazı yabancıların aklında önyargı öylesine yerleşmiş ki Çin'in herhangi bir alandaki başarısını kabul edemiyorlar" dedi.



‘VUHAN VE ÇİN BÜYÜK ACILAR ÇEKTİ, DERSLER ÇIKARDI’



Haberde, BBC'nin daha önce de Vuhan'la ilgili bir videosunda yanlış bir harita kullandığı ve Vuhan'ın yerini yanlış gösterdiği belirtildi.



Global Times, "Vuhan ve Çin büyük acılar çekti. İnsanlar yaşadıkları deneyimden dersler çıkardı ve hayatlarına devam etmeyi hak ediyorlar. Çin'i ve Çinlilerin çabalarını karalamanın hiçbir ülkenin pandemiden kurtulmasını sağlamayacağını söylüyorlar" diye yazdı.



Global Times, Vuhan ve Çin'in tüm zorluklarla salgınla mücadele ettiğini, insanların deneyimden öğrendiğini ve Çin halkının çabalarını kirletmenin mümkün olmayacağını dile getirdi.