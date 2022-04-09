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Walmart şoför arıyor!

Amerikan perakende satış yapan mağazalar zinciri Walmart, müşterilerden gelen tüm zamanların en yüksek talebini karşılamak için agresif bir işe alım programı sürdürüyor. Walmart işe yeni başlayacak olan kamyon şoförlerinin maaşlarını yıllık yaklaşık 100 bin dolar (1 milyon 470 bin TL) seviyesine çıkararak şoför alımlarını hızlandırdı.

09 Nisan 2022 Cumartesi 23:25
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Walmart şoför arıyor!

Corona virüs pandemisi ile birlikte daha da büyüyen e-ticaret sektörünün müşterilerine daha iyi hizmet vermek adına şoför ihtiyacı her geçen gün arttı.

Bu bağlamda ABD merkezli perakende satış yapan mağazalar zinciri Walmart, kendi kamyon filosuyla hizmet veren birkaç şirketten biri olarak öne çıkarken, şoför maaşlarını da gün geçtikçe artırdı.

Walmart, işe yeni başlayacak sürücüleri için ortalama maaşı yaklaşık 88 bin dolardan 95 ila 110 bin dolar aralığına (1 milyon 400 bin - 1 milyon 600 bin TL) yükselttiğini duyurdu.

Walmart'ın malları mağazalara ve e-ticaret depolarına ulaştırmak, ayrıca müşterilerin çevrimiçi siparişlerine yönelik artan talebi karşılamak için her geçen gün yeni sürücüye ihtiyacı olduğu bildirilirken, sadece 2021 yılında 4 bin 500 kamyon şoförünü işe aldığı ve toplamda 12 bin şoför ile hizmet verdiği aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Walmart sözcüsü, "Müşterilerden gelen tüm zamanların en yüksek talebini karşılamak için , son maaş artışının agresif bir şekilde işe alım yapmaya devam etmemize yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre 2020'de ağır kamyon ve çekici römork sürücüleri için ortalama maaş 47 bin dolar seviyelerindeyken yaklaşık 2 senelik bir sürenin ardından iki katına çıktı.

Corona virüs pandemisi nedeniyle artan taşımacılık faaliyetlerinin ardından geçtiğimiz yıl dünya çapında kamyon taşımacılığı sektörü 80 bin sürücü açığı olduğunu duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Walmart
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