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Washington kışlaya döndü

ABD'nin başkenti Washington teyakkuzda. Başkan seçilen Joe Biden, 20 Ocak'ta yemin edecek. Yemin töreni öncesi tedbirler had safhaya çıkarıldı.

17 Ocak 2021 Pazar 14:42
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Washington kışlaya döndü

Binlerce ulusal muhafız, federal soruşturma görevlisi ve polis yemin töreni tedbirleri kapsamında sokağa indi. ABD'nin başkenti Washington, başkan seçilen Joe Biden'ın yemin töreni öncesi kışlayı andırıyor.

ABD polisi, Kongre binası çevresinde bir kişiyi gözaltına aldı. Aracında yapılan aramada Glock marka bir tabanca ile 509 mermi bulundu. Şüpheli kayıtsız silah ve mühimmat taşımak da dahil birkaç suçtan tutuklandı. 

Beyaz Saray ve Kongre'ye çıkan tüm yollar kapatıldı

Washington'da yemin töreni yaklaştıkça tedbirler kademeli olarak devreye sokuluyor. Önce Beyaz Saray ve Kongre'ye çıkan tüm yollar kapatıldı. Ardından kritik noktalar bariyerlerle çevrildi. 

Bazı binalara giriş çıkış yasaklandı. Beyaz Saray ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinin bulunduğu Eisenhower binası da girişlere kapatıldı.

Metro istasyonları kapalı kalacak

Polis kentin giriş-çıkış noktalarına barikatlar kurdu. Kentteki 13 metro istasyonu Biden'ın yemin edeceği 20 ocak tarihinden bir gün sonrasına kadar kapalı kalacak.

Mağaza sahipleri ise daha önce başvurdukları tahta plakalı önlemi tekrar uyguladı. Olası bir eyleme karşı mağaza vitrinleri kapatıldı.

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