Yabancı liderlerden ramazan mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı. Müslüman aleminin ramazan ayını kutlayan Biden, ülkedeki Müslümanlara karşı nefret suçlarına dikkat çekti.

"Müslümanlar hala zorbalığın, bağnazlığın ve nefret suçlarının hedefi oluyor" sözlerini kullanan Biden, bunların kabul edilemez olduğuna yer verdi.

Biden, mesajında, Müslümanların koronavirüse karşı aşı geliştirmesinde başrol oynadığına da vurgu yaptı.

Merkel'den huzurlu ramazan dileği

Almanya Başbakanı Angela Merkel de ramazan ayı mesajında, tüm Müslümanlara "huzurlu ramazan" geçirmeleri dileğinde bulundu.

Ramazanın dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Merkel, salgın sebebiyle geçirilen zor günlerde sabırlı olunması gerektiğini söyledi.

İslam aleminin ramazan ayını sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutlayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, salgın nedeniyle bu sene de ramazanın farklı olacağına dikkat çekti.

"Oruç, dua ve sadaka ayının tüm Müslümanlara çok fazla huzur getirmesini temenni ediyorum."