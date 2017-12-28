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Yahudi yerleşimciler Filistin okuluna baskın düzenledi

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Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki bir okula baskın düzenlediği, öğretmen ve öğrencilere saldırdığı bildirildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 18:47
Yahudi yerleşimciler Filistin okuluna baskın düzenledi
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Filistin hükümetine bağlı Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Dağlas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 Yahudi yerleşimcinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinin güneyinde yer alan Burin okuluna baskın düzenlediğini belirtti. 

Yahudi yerleşimcilerin öğretmenlerle öğrencilere saldırdığını aktaran Dağlas, okul yönetimine ait araçlara zarar verdiklerini kaydetti. 

Olay üzerine öğrencilerle Yahudi yerleşimciler arasında arbede yaşandığını belirten Dağlas, İsrail askerlerinin bölgeye geldiğini, Filistinlilere göz yaşartıcı bomba ve plastik mermi ile müdahalede bulunduğunu ifade etti. 

Nablus’un çevresinde bulunan 39 illegal Yahudi yerleşim biriminde yaklaşık 40 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor ve söz konusu yerleşimciler zaman zaman Filistinlilere yönelik çeşitli saldırılarda bulunuyor.

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Son Güncelleme: 28.12.2017 18:50
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