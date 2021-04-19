Yalan söyleyenler gözbebeğinden tespit edilecek

Lehi merkezli bir şirket olan Converus’un EyeDetect teknolojisi, kişilerin kalp atış hızı, nefes alma düzeni veya terlemeye başlayıp başlamadıklarını izleyen yalan makinesinden farklı çalışıyor.

Converus’un Başkanı Todd Mickelson, insanların nefeslerini nasıl kontrol edeceklerini, nasıl rahatlayacaklarını ve nasıl terlemeyeceklerini öğrenebileceklerini belirtti.

İnsanların yapamayacağı şeyin ise birinin gözünde meydana gelen istemsiz değişiklikleri kontrol etmek olduğunu söyledi.

EyeDetect, yaklaşık 100 farklı faktörle birlikte göz bebeği boyutundaki değişiklikleri kaydetmek için bir göz izleyici kullanarak çalışıyor.

Avukatlar kullanılmasında ısrarlı

Yüzde 90 doğruluk oranıyla çalışan yalan tespit makinesine avukatlar büyük ilgi gösterdi. Avukatlar ceza mahkemelerinde bu testin kullanılması için baskı yapıyor.