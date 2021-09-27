Yangın dedektörüne gizli kamera yerleştirip bakıcıyı kaydetmiş

New York'ta dört çocuk babası Michael Esposito, çocuklarına bakması ve kültürel eğitim vermesi için 25 yaşındaki Kelly Andrade isimli kadınla anlaştı. Kelly, Michael'in yatak odasının tavanındaki yangın dedektörünün içine gizli kamera yerleştirdiğini fark edince evden çıkıp koşarak polise gitti. Kamerada genç kadının yüzlerce çıplak fotoğrafı vardı.

"GÜVENLİK İÇİN YERLEŞTİRDİ" İDDİASI SERBEST KALMASINI SAĞLADI

Michael, tutuklanmasına rağmen avukatının kamerayı güvenlik için dedektöre yerleştirdiğini iddia edince serbest bırakıldı.

DEDEKTÖRÜ DÜZELTMESİNDEN ŞÜPHELENDİ

Aslen Kolomiyalı olan Kelly, Michale ile dört çocuğuna bakması için anlaşınca, hem iş bulduğu için hem de dilini geliştireceği için çok mutlu olduğunu söyledi. Ancak genç bakıcı, yaşadığı olay nedeniyle büyük bir ruhsal çöküntüye girdiğini söyledi.

Kelly, Michael'in sürekli odasına gelip dedektörü düzeltmesinden şüphelenip cihazı kontrol edince kamerayı fark ettiğini ifade etti.