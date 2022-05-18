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Yanlışlıkla hesabına gelen parayı kumarda yedi

Japonya'da yaşayan 24 yaşındaki bir genç yanlışlıkla hesabına gelen Kovid-19 yardım parasını kumara yatırdı. Abu kasabası sakinlerinin büyük tepki gösterdiği gencin söz konusu parayı ise çoktan kaybettiği açıklandı.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:57
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Yanlışlıkla hesabına gelen parayı kumarda yedi

24 yaşındaki Japon gencin yaptıkları dünya çapında gündem oldu. Çok konuşulan olay, 8 Nisan’da Abu isimli kasabada yaşandı. Pandeminin neden olduğu mali yükü hafifletmek adına 463 düşük gelirli haneye dağıtılacak 46.3 milyon yen (yaklaşık 357 bin 400 dolar) yanlışlıkla adamın hesabına yatırıldı. İşte her şey bu hata başladı.

BBC'nin haberine göre; Yerel basın, adamın yaklaşık iki hafta boyunca her gün hesabından 600 bin yen çektiğini öne sürdü. Yetkililer onunla temasa geçtiğinde ise, artık parası olmadığını söyleyerek büyük bir şoka neden oldu. Parayı harcadığını, artık geri alınamayacağını dile getiren adam, "Kaçmayacağım. Suçumun bedelini ödeyeceğim." dedi. Ancak öyle olmadı. Adam ortadan kayboldu.

Adamın avukatı basına açıklama yaptı. Müvekkilinin yetkililerle iş birliği yapmaya hazır olduğunu ve polisle görüşmeyi kabul ettiğini söyledi. Ancak 12 Mayıs'ta dava açılan adama yetkililer ulaşamadı.

GERÇEĞİ AVUKATI AÇIKLADI

Avukatı, adamın tüm parayı online kumarhane siteleri üzerinden kumar oynamak için kullandığını söyledi.

Abu kasabasının yerel yönetimi, adama yasal ücretler dahil 51 milyon yen'lik dava açtı. Belediye Başkanı Norihiko Hanada, kasaba sakinlerine hata için çok üzgün olduğunu ve kamuya ait paranın büyük miktarını geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Uygun hanelere 100.000 yen'lik bir ödeme daha yapılarak yardım parası alamayanların mağduriyetinin giderildiği öğrenildi.

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