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Yapay zeka 400 yıllık tartışmaya son noktayı koydu

İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare hakkında tartışılan bir konuya son noktayı yapay zeka koydu.

26 Kasım 2019 Salı 11:43
Yapay zeka 400 yıllık tartışmaya son noktayı koydu

İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare hakkında tartışılan bir konuya son noktayı yapay zeka koydu.

Gelişen teknoloji bu tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı. Makine öğrenimine de ev sahipliği yağan yapay zeka tabiri caizse bu tartışmaya son noktayı koydu.

CNN International’da yer alan habere göre, yapay zeka, Shakespeare'in oyununun bir kısmının başka bir yazar tarafından kaleme alındığını kanıtladı.

Yapay zeka hangi kısımların bu yazar tarafından yazıldığını da saptamayı başardı.

Aynı habere göre, Çekyalı araştırmacı Petr Plechác, Henry VIII'in hangi bölümlerinin Shakespeare'in dışında bir isim tarafından kaleme alındığını belirleyen bir makine öğrenimi sistemi geliştirdi.

Yapay zeka, John Fletcher adlı yazarın söz konusu oyunun yarısına yakın bir kısmını kaleme aldığını belirledi.

Aynı araştırma John Fletcher'ın bazı bölümleri tek başına, bazı bölümleri ise Shakespeare ile birlikte yazdıklarını ortaya çıkardı.

1613 yılında yayınlanan Henry VIII Shakespeare'in en çok ilgi çeken eserlerinin başında geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yapay ZekaHaber
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