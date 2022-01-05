Yaralı dağcının hayatını köpeği kurtardı

The Guardian’da yer alan habere göre, Hırvat dağcı Grga Brkic'i kaybeden iki arkadaşı bir süre sonra yetkililere haber verdi ve arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Olay, grubun ülkenin Adriyatik kıyı şeridindeki Velebit sıradağlarında bir hafta sonu yürüyüşe çıkması sırasında meydana geldi.

13 SAAT BOYUNCA KALKMADI

Yaklaşık 30 kişiden oluşan ilk müdahale ekibi sonunda, deniz seviyesinden yaklaşık bin 800 metre yükseklikte mahsur kaldığı yaralı yürüyüşçüye ulaştı. Yetkililer, sekiz aylık Alaskan Malamute cinsi hayvanın, Brkic'in güvenliğini sağladığını, 13 saat boyunca vücudunun etrafını sararak onu sıcak tuttuğunu belirtti.

"İNSAN VE KÖPEK ARASINDAKİ DOSTLUĞUN SINIRI YOKTUR"

Hırvatistan'ın dağ kurtarma servisi, köpeğin, sedyede yatan Brkic'in yanıbaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını Facebook’ta paylaşarak, "İnsan ve köpek arasındaki dostluk ve sevginin sınırı yoktur" dedi.

Öte yandani Hırvatistan'ın dağ kurtarma servisi yine de, özellikle özel tırmanma ekipmanının gerekli olduğu sert kış havalarında ve zorlu koşullarda, hayvanların güvenliğini sağlanması için yürüyüşlere köpeklerin dahil edilmemesi konusunda uyardı.