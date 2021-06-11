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Yarasalarda 24 yeni koronavirüs tipi keşfedildi

Çinli bilim insanları, yarasalarda COVID-19'a yol açan yapıda 24 yeni koronavirüs tipi keşfetti. Söz konusu koronavirüslerden 4'ü Şiddetli Akut Solunum Sendromu ve COVID-19'a yol açan koronavirüslerle benzer yapıda.

11 Haziran 2021 Cuma 14:09
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Yarasalarda 24 yeni koronavirüs tipi keşfedildi

CNN'in haberine göre, Çin'in Şandong Üniversitesinden araştırmacılar, Mayıs 2019 ve Kasım 2020 arasında ülkenin batısında Yünnan eyaletinde orman yarasaları üzerine yaptıkları incelemeni bulgularını "The Cell" dergisinde paylaştı.

Araştırmacılar, farklı yarasa türlerinden topladıkları ürin ve dışkı örneklerinde 24 yeni koronavirüs genomu tespit etti.

"At nalı yarasası"

Söz konusu koronavirüslerden 4'ünün Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) ve COVID-19'a yol açan koronavirüslerle benzer yapıda olduğunun atı çizildi.

"At nalı yarasası" olarak bilinen "Rhinolophus pusillus" adı verilen türden alınan örneklerde rastlanan koronavirüsün ise COVID-19'a genetik olarak çok yakın olduğu kaydedildi.

"COVID-19 ile bağlantılı virüsler yarasa popülasyonlarında yayılmaya devam ediyor"

İnsan hücrelerine tutunmasını sağlayan diken proteini dışında koronavirüsün genetik özelliklerinin COVID-19 ile büyük ölçüde örtüştüğünü vurgulayan araştırmacılar şunları söyledi:

"Tayland'da Haziran 2020'de bulunan yakın yapıdaki virüsle birlikte değerlendirildiğinde bu sonuçlar COVID-19 ile bağlantılı virüslerin yarasa popülasyonlarında yayılmaya devam ettiğini ve bazı bölgelerde daha yoğun olduğunu ortaya koyuyor."

"Beta koronavirüsler"

2017'de Yünnan'daki mağaralardaki yarasaları inceleyen araştırmacılar, SARS'a çok yakın bir koronavirüsün varlığına rastlamıştı.

Yarasalardaki söz konusu virüsler, genelde tür içinde yayılan "beta koronavirüsler" olarak varlığını sürdürüyor, ancak daha sonra evrimleşerek başka hayvanlar aracılığıyla insanlara bulaşabiliyor.

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