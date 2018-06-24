Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95852
ALTIN
190.976
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1791
EURO
5.4311
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Facebook’da o işlem 150 TL olabilir…
Facebook’da o işlem 150 TL...
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!

Yemen'de 7. Hayat Festivali

Yemen'in Hadramevt vilayeti, 68 çiftin toplu nikâh törenini de kapsayan 7. Hayat Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

24 Haziran 2018 Pazar 18:49
Yemen'de 7. Hayat Festivali

Hadramevt'inDamun beldesinde düzenlenen festivalde çeşitli halk oyunları sergilendi, şiirler okunup şarkılar söylendi. Festivalde ayrıca geleneksel toplu nikâh töreni de gerçekleştirildi ve 68 çift dünya evine girdi.

Festival Komitesi Başkan Yardımcısı Ali HamisSıbeyh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplu nikâhın beldede önemli bir toplumsal işlevi yerine getirdiğini, amaçlarının evliliğin maddi yükünü hafifletmek olduğunu söyledi.

İlk festivalin yapıldığı 2012'den bu yana 350 çiftin nikâhının bu şekilde kıyıldığını aktaran Sıbeyh, bu tören için 2 binden fazla gönüllünün görev yaptığını ve yaklaşık 30 bin kişilik yemek hazırlandığını ifade etti.

Sıbeyh ayrıca evlilik hukuku ve mutlu evlilik konularında çiftleri ve ailelerini bilinçlendirmek için eğitimler verildiğini anlattı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2014'ten beri devam eden iç savaş nedeniyle Yemen'de halkın yüzde 80'i acil yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mısır'da olağanüstü hal 5. kez uzatıldı
Mısır'da olağanüstü hal 5. kez uzatıldı
Kanada'daki Suriyeli Çocuklar Korosu'na ABD'den vize engeli
Kanada'daki Suriyeli Çocuklar Korosu'na ABD'den vize engeli
Suudi Arabistanlı kadın sürücü F1 aracı kullandı
Suudi Arabistanlı kadın sürücü F1 aracı kullandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim