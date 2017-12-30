Yemen'den BM'ye önemli çağrı

Yemen, Birleşmiş Milletlere (BM), Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrickdahil Sana'daki İnsani Yardım Koordinatörlüğü çalışanlarında köklü bir değişikliğe gitmesi çağrısında bulundu.

Resmi haber ajansı SABA'nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, McGoldrick'in "Yemen'deki sivil ölümlerinden koalisyonu sorumlu tutan" ve Husileri "fiili otorite" olarak nitelendiren açıklamasının "taraflı, politik ve meslek kurallarına aykırı" olduğu belirtildi.

"Darbecilerin (Husiler) işlediği suçlara hiçbir şekilde değinilmediği" belirtilen McGoldrick'in açıklamasının, Husilerin yaptığı trajik durumu gözardı ederek daha fazla ihlallerin ortaya çıkmasına, daha fazla kamu malları ve özel mülkiyetlerin imha edilmesine, vatandaşların korku yaşamasına ve başkentin büyük bir hapishaneye dönüşmesine neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, McGoldrick'in, Husileri kasıtlı olarak "fiili otorite" olarak nitelendirdiği savunularak, bunun BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, BM'den, Yemen İnsani Yardım Koordinatörü JamieMcGoldrickdahil, Sana'daki İnsani Yardım Koordinatörlüğü çalışanlarında köklü bir değişikliğe gitmesi istendi.

JamieMcGoldrick, önceki gün yaptığı açıklamada, Yemen'deki sivil ölümlerinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından son 10 günde düzenlenen saldırılarda en az 109 kişinin yaşamını yitirdiğini" belirtmiş, Husileri de "fiili otorite" olarak nitelendirmişti.