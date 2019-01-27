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Yemen hükümetinden "İsveç anlaşması bozulabilir" uyarısı...

Yemen Dışişleri Bakanlığı, geçen ay İsveç'in Stockholm kentinde Yemenli taraflar arasında imzalanan anlaşmanın bozulabileceği uyarısında bulundu.

27 Ocak 2019 Pazar 12:11
Yemen hükümetinden "İsveç anlaşması bozulabilir" uyarısı...

Yemen haber ajansı SABA'da yer alan bakanlık açıklamasında, "Stockholm anlaşması bozulma tehlikesiyle karşı karşıya. Husiler, kente daha fazla askeri yığınak yapmaktan vazgeçmezse 'kendine hakim olma' durumunun sonsuza kadar sürmeyeceği uyarısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı. 

Husilerin kentteki tahıl silolarını havan toplarıyla vurması sonucu çıkan yangında Yemen halkına yardım için tahsis edilen tonlarca buğdayın kül olmasının kınandığı açıklamada, Husilerin anlaşmayı uygulamaktan kaçınma, insani yardım koridorları açılmasına karşı çıkma ve tahıl silolarını bombalamaya devam etmesine karşı uyarıda bulunuldu. 

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Husilerin bu tür eylemlere devam etmesinin uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından görmezden gelinmemesi gerektiği kaydedilen açıklamada, anlaşmanın uygulanması konusunda esnek bir tavır takınılması ve Husilere karşı yumuşak bir üslup kullanılmasının onlara bağlı milisleri daha fazla ihlale ve uzlaşmaz tavır sergilemeye teşvik ettiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Anlaşmanın üzerinden yaklaşık bir buçuk ay gibi bir zamanın geçmiş olması, Husilerin barış ve diyaloğa inanmadığının anlaşılması ve onların anlaşmayı engelleyen taraf olarak ilan edilmesi için yeterli bir süredir." ifadelerine yer verildi.

Husilerden bakanlığın suçlamalarıyla ilgili açıklama yapılmadı. 
Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı. 
Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmiş, anlaşma çerçevesinde bölgedeki faaliyetleri denetlemek üzere de BM tarafından Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi kurulmuştu. 

Hudeyde'de ateşkese büyük ölçüde uyulurken kentten çekilme konusunda tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar ışığında henüz somut bir adım atılamadı. 
Esir ve tutuklu takası anlaşmasının uygulanmasını görüşmek üzere kurulan komite ise 16-18 Ocak'ta Ürdün'ün başkenti Amman'da toplandı. 
BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ofisinden yapılan açıklamada, Amman'daki görüşmelerde takas anlaşmasının uygulanmasına ilişkin olumlu, yapıcı ve açık tartışmalar yapıldığı kaydedildi.

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Yemenİsveç AnlaşmasıYemen HükümetiHaber
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