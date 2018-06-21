Yemen'in Beyda ilindeki çatışmaların bir günlük bilançosu: 43 ölü

Beyda askeri güçler enformasyon merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yemen'in orta kesiminde yer alan Beyda ilinde Husiler ile hükümet güçleri arasında son 24 saatte şiddetli çatışmalar yaşandı.

Husilerin ağır darbe aldığı kaydedilen son 24 saatteki çatışmalarda, 37 militanın öldüğü, 30'unun sağ olarak ele geçirildiği ve 3 askeri aracın kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

Çatışmalarda ayrıca Yemen ordusundan 1'i binbaşı, 6 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ülkenin güney ve kuzey illeri arasında bağlantı noktası görevi gören Beyda, son birkaç aydır ordu birlikleri ile Husiler arasında yaşanan çatışmalara sahne oluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren hükümete destek veriyor.