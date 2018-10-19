Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96455
ALTIN
223.181
DOLAR
5.6626
STERLİN
7.3967
EURO
6.5275
Mor yiyeceklerin sağlığa faydaları
Mor yiyeceklerin sağlığa faydaları
Bel ağrısına karşı 10 egzersiz önerisi
Bel ağrısına karşı 10 egzersiz...
Kahvaltı yapmak zorunda mıyız?
Kahvaltı yapmak zorunda mıyız?
Whatsapp’a Tatil modu
Whatsapp’a Tatil modu
Köpek diye aldığı hayvan sıçan çıktı
Köpek diye aldı sıçan çıktı
banner40

Yemenliler yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

Yemen'de 4 yıldır süren savaş nedeniyle halk açlıkla mücadele ediyor.

19 Ekim 2018 Cuma 23:39
Yemenliler yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

İngiliz Sky News haber kanalının yayınladığı görüntüler, Yemenlilerin gıda bulamadıkları için yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalıştıklarını gözler önüne serdi.

Ülkenin kuzeyindeki Aslam bölgesinde kaydedilen görüntülerde, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan bir grup Yemenli yaşadıkları zorlukları anlattı.

Kendilerine kimsenin yardım etmediğini ifade eden Yemenliler, hayatta kalabilmek için ağaçlardaki yaprakları kaynatıp yemek ve çocuklarına yedirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Görüntülerde, yaprak yiyen çocuklar ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan doku kaybı nedeniyle vücudu deforme olmuş bir adam yer alıyor.

'İNSANLAR ÖLÜR VE YEMEN HALKI DİYE BİR ŞEY KALMAZ'

Sky News muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yemenli çocuk doktoru Fatum Muhammed El Maktari, "Dünyanın bu savaşı durdurmasını istiyorum. En azından Yemen halkına gıda yardımı sağlanmalı. Bu yapılmazsa insanlar ölür ve Yemen halkı diye bir şey kalmaz" dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) Yemen temsilcisi Mertixell Relano, "Bu kesinlikle tamamen önlenebilir bir durum. Bu 'kıtlığa yakın' ya da 'kıtlık öncesi' durumun sebebi elbette devam eden savaş. Çatışma sürdüğü müddetçe, ülke giderek daha fazla uçuruma sürüklenecek" ifadelerini kullandı.

Yemen'de 4 yıldır devam eden savaş ülkeyi insani bir krizin eşiğine getirmiş durumda. Birleşmiş Milletler (BM), ülkede 400 bin çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin kuşatma altına aldığı Husilerin kontrolündeki Hüdeyde şehrinin düşmesi ve limanının kapanmasıyla ülkenin kuzey bölgelerine gıda yardımı ulaştırılamıyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köpek diye aldığı hayvan sıçan çıktı
Köpek diye aldığı hayvan sıçan çıktı
Sagradia Familia 136 yılın sonunda imar izni aldı
Sagradia Familia 136 yılın sonunda imar izni aldı
Kayıp Malezya uçağının hikayesi mini dizi oluyor
Kayıp Malezya uçağının hikayesi mini dizi oluyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim