Yeni çalışma ortaya çıkardı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi dünyaya hızla yayıldığında, sosyal mesafe hemen günlük rutinlerimizin bir parçası haline geldi. Fakat yeni bir çalışma, başkalarından uzak durarak öksürük ve soğuk algınlığından kaçınabilenlerin sadece insanlar olmadığını öne sürüyor.

Ruanda'da vahşi dağ gorillerini inceleyen araştırmacılar, komşu primat grupları nadiren karıştığından, samimi ağlar arasında kolayca bulaşan hastalıkların daha geniş ölçüde yayılmadığını buldu.

Solunum yolu enfeksiyonu kuyruksuz maymunların korunmasına yönelik en büyük tehditlerden biri: İnsanlarla aynı hastalıkların çoğuna yakalanabiliyorlar ve soğuk algınlığı veya grip bu hayvanlar için ölümcül olabiliyor.

Dian Fossey Goril Fonu'ndan bilim insanları Ruanda'nın Volkanlar Ulusal Parkı'ndaki bir dağ gorili popülasyonunda hastalıkların nasıl bulaştığını anlamak için 2004 ile 2020 arasında 15 Solunum yolu salgını üzerinde çalıştı.

Goril grupları içindeki yakın temas ve güçlü sosyal ilişkiler, grup üyeleri arasında Solunum yolu hastalıklarının hızla yayılması anlamına geliyordu.

Bir salgında 46 grup üyesinin 45'inin öksürmeye başlaması sadece üç gün sürdü.

Bununla birlikte araştırmaya göre enfeksiyonların komşu gruplar arasında yayılma imkanları sınırlıydı.

Projenin ortak yazarlarından Yvonne Mushimiyimana şunları söyledi:

"İncelediğimiz salgınların tümü daha geniş nüfusa yayılmak yerine tek bir grup içinde kalıyor gibi görünüyordu. Goril grupları hayli seyrek etkileşime giriyor ve bunu yaptıklarında mesafelerini koruma eğilimindeler, bir ila iki metrelik kritik mesafeye nadiren yaklaşıyorlar.

Gorillerin komşu gruplara karşı mesafeli oluşu, bu enfeksiyonların daha fazla yayılmasını sınırlayarak daha geniş nüfusun korunmasını sağlıyor."

Peki goril grupları birbirini enfekte etmiyorsa bu salgınlar nereden çıkıyor?

Araştırmanın baş yazarı Dr. Robin Morrison, "En iyi tahminimiz, dağ gorillerindeki bu enfeksiyonların insanlardan geldiği" dedi.

Bu durum araştırma, turizm ve koruma gibi faaliyetler sırasında vahşi büyük kuyruksuz maymunların insan hastalıklarına maruz kalmasını en aza indirmek için devam eden uğraşların önemini gerçekten vurguluyor.

Küresel bir pandeminin ortasında aşılama, maske takma ve gerekli mesafeyi koruma her zamankinden daha önemli.

Fossey Fonu'nun başkanı ve baş bilim yetkilisi Dr. Tara Stoinski ise şunları söyledi:

Bu çalışmadan elde edilen bulgular, Solunum yolu hastalıkları goril grupları içinde hızlı bir şekilde bulaştığı ve gruplar arasında bulaşma çok daha seyrek görüldüğü için, en etkili stratejilerin bir gruba ilk bulaşmayı önleyen stratejiler olabileceğini ortaya koyuyor.

Covid-19 ve diğer insan Solunum yolu patojenleri için bu, hastalığın bir insandan bir gorile ilk bulaşını önlemek anlamına gelir.

Araştırma, Scientific Reports adlı akademik dergide yayımlandı.