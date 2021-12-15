Yeni virüs, su kıtlığı, uzaylı saldırısı!

Kahin Baba Vanga, birçoğu ürkütücü bir benzerlikle gerçekleşen kehanetleriyle ünlü. 'Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Bulgar medyum, birçok doğal afeti ve küresel savaşı daha gerçekleşmeden haber verdi. 1996'da 85 yaşında ölmüş olmasına rağmen, 2022 dünyanın neler bekleyebileceğine dair birkaç ipucu bıraktı.

İngiltere'nin AB'dsen ayrılması olarak adlandırılan Brexit'i, 11 Eylül terör saldırılarını ve DAEŞ’in yükselişini doğru bir şekilde öngören medyum, ayrıca Vladimir Putin ve Rusya'nın dünyaya hükmedeceğini dair ilginç bir tahminde bulunmuştu.

İLGİNÇ RUSYA TAHMİNİ

1979'da yazar Valentin Sidorov ile yaptığı söyleşide Vanga “Her şey buz gibi çözülecek, sadece bir tanesine dokunulmayacak. Vladimir'in ve Rusya'nın görkemi. Çok fazla insan kurban edilecek. Rusya'yı kimse durduramaz. Her şey onun tarafından yoldan kaldırılacak ve sadece tutulmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyanın efendisi olacak” demişti.

İşte Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri…

1) SİBİRYA’DA ÖLÜMCÜL BİR VİRÜSÜN KEŞFİ

Baba Vanga’nın tahminine göre gelecek yıl bir araştırma ekibi, Sibirya'da şimdiye kadar donmuş olan ölümcül bir virüs keşfedecek. Küresel ısınmanın yıkıcı etkileri nedeniyle söz konusu virüs salınacak ve hızla kontrolden çıkacak.

Bununla birilikte bu kehanetin gerçekleşmesi olası olabilir. Rusya’da hükümet, önceki gün ülkenin Arktik bölgelerindeki permafrostun erimesinin antik ve ölümcül virüs ile bakterileri serbest bırakabileceği konusunda uyardı.

Kuzey Kutbu Konseyi'ne başkanlık eden üst düzey diplomat Nikolay Korchunov, küresel ısınma nedeniyle toprak çözülürken on binlerce yıl boyunca donda kalan mikropların 'uyanma' riskinin olduğunu söyledi. Korchunov. konuya ilişkin yetkililerin önlem almaya başladığını kaydederken, Sibirya'daki anormal hava sıcaklıkları endişe veren boyutlarda artış göstermeye devam ediyor.

2) DEPREMLER VE TSUNAMİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE DOĞAL AFETLERDE ARTIŞ

Baba Vanga, 2004 yılında Hint Okyanusu’nda meydana gelen 9,1 şiddetindeki depremi ardından gelen yıkıcı tsunamiyi tahmin etmişti. Büyük bir dalganın kıyıları kaplayacağını ve insanların öleceğini söylemişti. Endonezya, Sri Lanka, Hindistan, Tayland ve Maldivleri etkileyen oalylar nedeniyle 230 bini aşkın kişi yaşamını yitirmişti.

Baba Vanga, 2022'de Avustralya ile birlikte birkaç Asya ülkesinin yoğun sel felaketlerinden etkileneceğini tahmin ediyor.

3) İÇME SUYU KITLIĞI

Birçok şehir bu yıl içme suyu kıtlığından etkilenebilir. Nüfus artışı ve nehirlerin kirlenmesi, birçok ülkede su mücadelesine neden olacak. Ayrıca, birçok devlet yeni kaynaklar bulmak için başka çözümler bulmak zorunda kalacak.

Ayrıca, ABD’de bu yılın başlarında gerçekleştirilen bir araştırma gelecekte yaşanacak kuraklıklardan etkilenecek kişi sayısının bu yüzyılın sonuna kadar yaklaşık üçe katlanacağını işaret etti. 20’nci yüzyılın sonunda her 100 kişiden üçünün su kıtlığı çektiği araştırmaya göre 2100 yılında bu rakamın yaklaşık 3 kat artarak yüzde 8’e yükseleceği belirtildi.

4) BİR UZAY GEMİSİ DÜNYA’YA SALDIRACAK

Baba Vanga’nın günümüzde 'Oumuamua' olarak bilinen ve hala bilim insanları tarafından gizemi çözülemeyen bir asteroitin varlığını tahmin etmişti.

Ancak, Baba Vanga’ya göre bu asteroit uzaylılar tarafından Dünya'da yaşam aramak için gönderilecek ve uzaylılar yeryüzüne indiklerinde insanları esir alacak.

5) HİNDİSTAN’DA ÇEKİRGE İSTİLASI

Baba Vanga, pek çok kez Hindistan'daki felaketleri tahmin etti oradaki sıcaklıkların 50 dereceye ulaşacağına dikkat çekti.

Son bir yıldır dünyayı etkisine alan çekirge istilaları ülkede yoğun bir şekilde görülmeye başlanacak. Çekirgeler ekinlere ve tarım arazilerine saldıracak ve büyük bir kıtlığa neden olacak.

6) SANAL GERÇEKLİK YAŞAMI ELE GEÇİRECEK

Kahin Baba Vanga, bu yıl insanların ekranların önünde her zamankinden daha fazla zaman geçireceğini açıkladı. Kahinin "İnsanların bedenleri dik olmayacak, kamburları çıkacak” sözü teknoloji bağımlılığı ile yorumlanırken, kehanete göre 2022 yılında birçok insan fanteziyi gerçekle tehlikeli bir şekilde karıştıracak.

Diğer taraftan sosyal medya devi Facebook sanal gerçeklikteki adımları bu yıl ileri bir seviyeye taşıdı. Metaverse adıyla bilinen sanal bir evren kuracağını açıkladı. Bu kavram, her şeyin internet üzerinden yapılabileceği sanal bir dünya anlamına geliyor. Facebook'un blog paylaşımında sanal evrenin şirketin büyük öncelikleri arasına alındığı aktarıldı. Şirketin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in şiddetli bir sanal evren savunucusu olduğu biliniyor.