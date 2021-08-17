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Yeni Zelanda'da bir vaka nedeniyle ülke genelinde tam kapanmaya gidildi

Yeni Zelanda'da uzun bir süreden sonra ilk yerel vaka tespit edildi. Bunun delta varyantı olabileceğini belirten Başbakan Jacinda Ardern, Aucklan'de 7 diğer şehirlerde ise 3 gün sürecek tam kapanma uygulanacağını açıkladı.

17 Ağustos 2021 Salı 16:47
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Yeni Zelanda'da bir vaka nedeniyle ülke genelinde tam kapanmaya gidildi

Yeni Zelanda'da aylar sonra ilk yerel vaka tespit edildi. Başbakan Jacinda Ardern, Auckland kentinde saptanan vakanın ardından alınan önlemlerle ilgili açıklama yaptı.

Ardern, Auckland'de 7, ülkenin geri kalan kentlerinde de 3 gün sürecek "tam kapanma" uygulanacağını ifade etti.

Tespit edilen vakanın Delta varyantı olabileceğini kaydeden Ardern, yine de bunun henüz netlik kazanmadığını söyledi.

Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Yeni Zelanda, Covid-19 salgınıyla başarılı şekilde mücadele eden ülkelerden biri.

Yeni Zelanda'da bugüne kadar 2 bin 926 Covid-19 vakası görülürken, virüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
Yeni ZelandaKoronavirüs
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