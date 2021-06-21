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Yeni Zelandalı halterci, Olimpiyatlarda yarışan ilk transseksüel atlet olacak

Yeni Zelanda’da yapılan Olimpiyat Oyunları seçmelerinde, kadınlar halter kategorisinde seçilen Laurel Hubbard, Olimpiyatlarda yarışan ilk transseksüel sporcu olacak. 43 yaşındaki Hubbard, ayrıca oyunlarda yarışacak olan en yaşlı sporcu olacak.

21 Haziran 2021 Pazartesi 10:49
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Yeni Zelandalı halterci, Olimpiyatlarda yarışan ilk transseksüel atlet olacak

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları seçmelerinde, Yeni Zelanda kadın halter takımına seçilen Laurel Hubbard’ın, Olimpiyat Oyunları tarihinde yarışacak ilk transeksüel sporcu olacağı açıklandı.

Sporda katılım ve adalet konusundaki tartışmayı körükleyecek bir durum olarak nitelenen kararda, 87 kilodaki Hubbard’ın, 2013 yılında cinsiyet değişikliği ameliyatı olduğu ve 2015 yılında değişen kurallar sonrası Olimpiyatlarda yarışabileceği bildirildi.

OLİMPİYAT OYUNLARI’NIN EN YAŞLI SPORCUSU

Ameliyat öncesi erkekler halter mücadelelerinde yarışan 43 Laurel Hubbard’ın, aynı zamanda Olimpiyat Oyunları’nın en yaşlı sporcusu olacağı belirtilirken, Yeni Zelanda Olimpiyat Komitesi (NZOC) tarafından yayınlanan bildiride Hubbard, "Birçok Yeni Zelandalı tarafından bana gösterilen nezaket ve destekten dolayı minnettarım" dedi.

Son Güncelleme: 21.06.2021 16:07
Anahtar Kelimeler:
Halterci
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