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Yıllardır aranan İtalyan mafya üyesinin Hollanda'da restoranda pizza ustası olarak çalıştığı ortaya çıktı

Uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle uluslararası bültenle aranan İtalyan mafya üyesi Alfredo M.'nin, yıllardır Lahey Emniyet Müdürlüğü'ne birkaç yüz metre mesafedeki bir restoranda pizza ustası olarak çalıştığı ortaya çıktı. İtalyan makamlarına teslim edilen mafya üyesinin, 30 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

28 Kasım 2019 Perşembe 15:37
Yıllardır aranan İtalyan mafya üyesinin Hollanda'da restoranda pizza ustası olarak çalıştığı ortaya çıktı

Pazartesi günü gözaltına alınan 57 yaşındaki Alfredo M.'nin müşterilerinin bir çoğunun polislerden oluştuğu ve restoranın Facebook sayfasında fotoğraflarının yayımlandığı belirlendi.

Çok sayıda polis müşterisi de olan Alfredo M., kısa sürede ün kazanmıştı.

Hollanda'da yayımlanan AD gazetesine göre, Alfredo M., İtalyan mafyasına yönelik olarak 2016'da Lahey'de düzenlenen ve 15 kişinin tutuklandığı operasyondan kurtulan tek kişi.

Lahey'deki bir başka İtalyan restoranın takibi sonucu başlatılan operasyondan kaçan Alfredo M., bir süre sonra izini kaybettirdi.

Mafya üyesi, Lahey'in ilk ve en ünlü İtalyan restoranı olan La Lanterna'da pizza ustası olarak işe başladı. İtalyan mafya üyesi, şehirde 4 şubesi bulunan restoranın, Lahey Emniyet Müdürlüğü yakınındaki şubesinde çalıştı.

Lahey'de 45 yıldır açık olan restoranın yöneticisi, "Alfredo'nun arandığını bilmiyorduk, bilsek işe almazdım" dedi.

Polis kaynakları ise, Alfredo M.'nin, işini çok iyi yaptığını be nedenle "şehirdeki en iyi pizza ustasını gözaltına aldıkları için" çok sayıda şikayet geldiğini söylüyor.

'Berlusconi'nin arkadaşı olan uyuşturucu kaçakçısıyla bağları vardı'

Polise göre, Alfredo M., sadece pizza yapımında değil, uyuşturucu ticaretinde de ustaydı. Hollanda, İspanya ve İtalya arasında, başta kokain olmak üzere çeşitli uyuşturucuların ticaretini yapan bir çeteye üyeydi.

Alfredo M., 2013-2016 yılları arasında Hollanda ve İspanya kaynaklı uyuşturucuların, İtalya'nın Napoli bölgesindeki yerel mafya örgütü "Camorra" üyelerine satışını koordine etti.

İtalyan medyasına göre, Alfredo M,'nin bağlı olduğu çetenin, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'in arkadaşı olarak bilinen uyuşturucu kaçakçısı Federica Gagliardi ile de bağları vardı.

Kameralara, 2010'daki G8 Zirvesi'nde Berlusconi ile birlikte yansıyan sarışın kadın olarak (La Dama Bianchi) Gagliardi, 2014 yılında Roma'daki Fiumicino Havaalanı'nda 24 kilo saf kokainle yakalanmıştı.

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