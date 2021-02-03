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Yoksul ülkelere 337 milyon aşı dağıtılacak

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 2021'in ilk 6 ayında yoksul ülkeler için en az 337 milyon doz COVID-19 aşısı tahsis edildiğini açıkladı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 22:19
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Yoksul ülkelere 337 milyon aşı dağıtılacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), GAVI ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonunca (CEPI) yürütülen ortak girişimle Nisan 2020'de COVAX girişimi başlatılmıştı.

Şimdiye kadar 190 ülkenin katıldığı COVAX ile COVID-19 aşılarının dünyanın en yoksul 92 ülkesine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılması hedeflendi.

GAVI'den yapılan yazılı açıklamada, aşıların dağıtımına ilişkin geçici plan açıklandı.

Buna göre, 337,2 milyon doz COVID-19 aşısının yoksul ülkelere şubat sonundan itibaren dağıtılmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, 145 civarındaki yoksul ülkede nüfusun yüzde 3,3'ünün bu yıl ortasına kadar aşılanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Sağlık çalışanlarına öncelik

Sağlık çalışanları ve en savunmasız durumdaki insanlara COVID-19 aşı uygulamasında öncelik verileceğinin altı çizildi.

GAVI'nin açıklamasında, 337,2 milyon dozluk aşının 240 milyon dozunun Hindistan Serum Enstitüsünde üretilen AstraZeneca-Oxford aşısından, 96 milyon dozunun doğrudan AstraZeneca'dan ve 1,2 milyon dozunun ise Pfizer ve BioNTech firmasından tahsis edileceği kaydedildi.

Ülkelere nüfus oranına göre aşı

Plana göre, ülkelere nüfus oranına göre aşı tahsis edilecek.

Hindistan'a 97,2 milyon, Pakistan'a 17,2 milyon, Nijerya'ya 16 milyon, Endonezya'ya 13,7 milyon, Bangladeş'e 12,8 milyon, Brezilya'ya 10,6 milyon, Kenya'ya 4,2 milyon, Sudan'a 3,4 milyon, Yemen'e 2,3 milyon ve Suriye'ye 1,02 milyon doz COVID-19 aşısı dağıtılacağı belirtildi.

GAVI Üst Yöneticisi Dr. Seth Berkley, 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada, COVAX kapsamında yıl sonuna kadar 1,8 milyar dozu düşük gelirli ülkeler olmak üzere dünya genelinde 2,3 milyar doz yeni tip koronavirüs aşısı dağıtmayı planladıklarını söylemişti.

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