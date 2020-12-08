Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eski kız arkadaşını tehdit etti
Eski kız arkadaşını tehdit etti
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Cezaevinden 300’e yakın ses kaydı incelenecek
Cezaevinden 300’e yakın ses kaydı...
Sahte pasaportla çıkış yapacaktı
Sahte pasaportla çıkış yapacaktı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı

Yolsuzlukları yazan muhabir evinde diri diri yakıldı

Hindistan’da yerel yöneticilerin yaptığı yolsuzluk iddialarını kaleme alan muhabir evinde diri diri yakıldı.

08 Aralık 2020 Salı 21:37
488 Okunma
Yolsuzlukları yazan muhabir evinde diri diri yakıldı

Hindistan’da yerel yöneticilerin yaptığı yolsuzluk iddialarını kaleme alan muhabir evinde diri diri yakıldı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, olay, 27 Kasım’da Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde Lucknow’a bağlı Balrampur bölgesinde meydana geldi.

Yerel yöneticilerin adlarının karıştığı yolsuzluk iddialarını haberleştiren Rakesh Singh’in üzerine evine giren üç kişi tarafından alkol içeren sıvı döküldü ve evi ateşi verildi.

Vücudunda ciddi derecede yanıklar oluşan muhabirin, 28 Kasım’da Lucknow’daki bir hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Singh, yerel bir gazetede yayımlanan haberinde, yerel yönetici Sushila Devi’nin güneş panellerinin kurulumu dahil altyapı projeleriyle bağlantılı yolsuzluk yaptığı iddialarına yer vermişti.

Polis, saldırganlardan birinin Sushila Devi’nin oğlu Keshwanand Mishra olduğunu, üç saldırganın daha önce de Singh’i taciz ettiğini açıkladı.

Olaydan üç gün sonra tutuklanan üç saldırganın cinayeti itiraf ettiği ve tutuklandığı belirtildi.

Rakesh Singh’in ölüm döşeğindeyken bir meslektaşı tarafından çekilen ve “Gerçeği anlatmanın bedeli bu.” şeklindeki ifadelerinin yer aldığı görüntü paylaşıldı.

RSF’ye göre Singh, mesleğiyle bağlantılı olarak bu yıl Hindistan’da öldürülen dördüncü gazeteci oldu.
Ülkede bu yıl gazeteciler Isravel Moses, Parag Bhuyan ve Shubham Tripathi de öldürülmüştü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da COVID-19 kaynaklı bir günde 634 ölüm
İtalya'da COVID-19 kaynaklı bir günde 634 ölüm
Büyükelçilerin görev yerleri değişti
Büyükelçilerin görev yerleri değişti
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim