Yunanistan Başbakanı Çipras Türkiye'ye Gidecek

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakapoulos, düzenlediği brifingde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Canakopoulos, "Başbakan, Türk Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine, 5-6 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunacak." ifadelerini kullandı.



Ziyaretin ilk gününde Çipras'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceğini belirten Canakopoulos, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı ve akşam yemeği gerçekleştirileceğini aktardı.Canakopoulos ayrıca Başbakan Çipras'ın ertesi gün İstanbul'a geçerek, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret edeceği bilgisini de paylaştı.