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Yunanistan'da 11.5 milyar euroluk borç krizi

Yunanistan’ın Dünya Bankası ve Avrupalı kreditörlerle imzaladığı ilk mutabakat muhtırasından geri kalan 11,5 milyar eurokluk borcun ödemesi bu yıl yapılacak. Uzmanlar vatandaşların 5 yıl daha kemer sıkmak zorunda kalacağını tahmin ediyor.

04 Ocak 2021 Pazartesi 11:34
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Yunanistan'da 11.5 milyar euroluk borç krizi

Yunanistan, Dünya Bankası ve Avrupalı kreditörlerle imzaladığı ilk mutabakat muhtırasından geri kalan 11,5 milyar euro borcu, 2021 yılında ödeyecek.

2021 yılında ödenmesi gereken kredilerin içinde Dünya Bankası’na 1 milyar 869 milyon euroluk borç da bulunuyor.

Ülkedeki ekonomi uzmanları, 2021 yılının zorlu bir yıl olacağına dikkat çekiyor ve  analizlerde Atina yönetiminin birkaç yıl içinde uluslararası piyasalardan 12 milyar euro borçlanmak zorunda kalacağı ifade ediliyor.

Yunanistan’ın silahlanmaya ayırdığı bütçenin son yılların en yüksek bütçesi olduğuna dikkat çeken uzmanlar," Yunanistan’da vergi mükellefi vatandaşları gelecek 5 yıl zarfında oldukça yorarak yıpratacağa benziyor. Vatandaşların 5 yıl boyunca kemeri daha fazla sıkmak zorunda kalacağı kesin" ifadelerine yer verdi.

Savunma bütçesi 5 kat artırıldı 

Yunanistan 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, geçen yıla göre 5 kat artırarak 2,5 milyar euroya yükseltti.

Yunanistan Parlamentosunda yapılan oylama oturumunda, savunma bütçesinin de yer aldığı 2021 devlet bütçesi kabul edilmişti.

Ülkenin savunma bütçesi, 5,49 milyar euroya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2,5 milyar euroya çıkartılmıştı.

Atina yönetimi, gelecek 10 yılda 10 milyar dolarlık silahlanma harcaması yapacağını açıklamıştı.

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