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Yunanistan'da asker olmak için postal ve üniforma engeli: "Seneye gelin"

Yunanistan, orduya katılmak isteyen kişilere, envanterde yeterli postal ve üniforma olmadığı gerekçesiyle, "Seneye gelin" yanıtını verdi.

29 Eylül 2019 Pazar 15:48
Yunanistan'da asker olmak için postal ve üniforma engeli: "Seneye gelin"

Yunanistan’da askere katılmak isteyenler istihkak yetersizliğinden “seneye gelin” cevabıyla karşılaşıyor.

Yunan ordusunda askerlere verilebilecek yeterli postal, üniforma hatta silah olmadığı iddiası ülkeyi karıştırdı. Askerliğini yapmak isteyen gençlere bu sefer Yunan ordusu yetersiz kaldı.

Postal ve üniforma eksikliğinden dolayı askerliğini yapmak için başvuran gençlerin başvuruları bir sonraki döneme kaydırıldı.

ASKERLERİN İSTİHKAKI KARŞILANAMIYOR

Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, “Şu anda ordunun destek verebileceğinden daha fazla askeri birliklere katılmak isteyenler var” açıklamasını yaptı.

Yunan gazetesi askeri kaynakları ise Yunan ordusunun bu kadar fazla askerin yemek ve giyim ihtiyacını karşılayamayacağını belirtti.

Resmi rakamlara göre Yunan kara kuvvetlerinde subaylarla beraber toplam 93 bin 500 kişi bulunuyor. Yılda yaklaşık 60 bin gencin askerlik yaptığı belirtiliyor.

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YunanistanAskerHaber
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