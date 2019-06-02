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Yunanistan'da halk yerel seçimler için sandık başında

Yunanistan'da halk, bölge valileri ve belediye başkanlarını belirleyecek yerel seçimlerin ikinci turu için sandık başına gitti.

02 Haziran 2019 Pazar 16:57
Yunanistan'da halk yerel seçimler için sandık başında
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Yunanistan'da, bölge valileri ve belediye başkanlarını belirleyecek yerel seçimlerin ikinci turu için oy kullanma işlemi başladı. 

Ülkedeki 13 eyaletin 7'si ve 332 belediyenin 229'unda yeni yerel yöneticilerini belirlemek için seçmenler oy kullanıyor.

27 bin 659 sandıkta devam eden oy verme işlemi, yerel saatle 19.00'da sona erecek.

İlk turda belirlenemeyen eyalet ve belediyelerde en yüksek oy oranına sahip iki aday, ikinci turda yarışıyor.

ATİNA VE SELANİK BELEDİYESİ İÇİN YARIŞ SÜRÜYOR

Ülkede başkent Atina ve en büyük ikinci kent Selanik'te belediye başkanı ikinci turda belli olacak.

Atina'da yarış, ilk turda oyların yüzde 42,6'sını alan Yeni Demokrasi (ND) adayı Kostas Bakoyannis ile yüzde 17'sini alan SYRIZA'nın adayı Athanasios Iliopoulos arasında geçiyor.

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Selanik'te ise çekişmeli geçen ilk turu önde tamamlayan ND adayı Nikos Tachiaos ile Konstantinos Zervas ikinci tura kalan adaylar oldu.

Öte yandan, başkent Atina'nın da bulunduğu Attiki eyaletinde ND adayı Yorgos Patoulis, görevdeki bölge valisi SYRIZA adayı Rena Dourou ile yarışıyor.

Avrupa Parlamentosu seçimleri ile düzenlenen 26 Mayıs'taki ilk turda, yaklaşık 10 milyon seçmenin bulunduğu ülkede katılım oranı yüzde 58 olarak gerçekleşmişti.

İlk turda, eyaletlerin 6'sında seçimin galibi belli olmuş, ND'den 5 aday bölge valisi seçilmişti.

BATI TRAKYA'DAKİ TÜRK ADAYLAR

Ülkede 9 Türk adayın yarıştığı Batı Trakya’da ilk turda Türk belediye başkanı seçilemedi.

İkinci turda, Türk nüfusun yoğun yaşadığı İskeçe ilindeki Mustafçova Belediyesinde en çok oyu alan adaylardan Rıdvan Delihüseyin ve Cemil Kabza, Rodop ilindeki Kozlukepir Belediyesinde de Rıdvan Ahmet ve Erdem Hüseyin yarışıyor.

Rodop ilinde Hristiyan nüfusun da bulunduğu Yassıköy Belediyesinde ise Önder Mümin ve Yunan aday Kiryakos Amucas, başkanlık için mücadele ediyor.

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