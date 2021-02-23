Yunanistan'da sanat yönetmeninin taciz skandalı siyasete bulaştı

Lignadis'in, hakkında benzer iddialar olmasına rağmen, 2019 yılında Ulusal Tiyatro Sanat Yönetmenliği görevine getirilmesi muhalefetin tepkisini çekti.

Muhalefet partisi SİRİZA'nın Genel Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Başbakan Kiriakos Miçotakis’e, Kültür Bakanının görevden alınması ve Yunan halkından özür dilenmesi çağrısı yaptı.

Çipras, konunun örtbas edilmeye çalışıldığını da iddia etti.

Ünlü Yunan oyuncu Dimitris Lignadis, birden fazla çocuğa cinsel saldırıda bulunmak suçlaması ile pazar günü gözaltına alınmıştı.



Lignadis'e yöneltilen suçlamalar arasında, verdiği tiyatro dersleri esnasında reşit olmayan göçmen çocuklara cinsel tacizde bulunmak da yer alıyor. Ünlü oyuncu, ifade verecek.