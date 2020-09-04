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Yunanistan'dan flaş Türkiye açıklaması

Doğu Akdeniz'de gerilimi arttıran Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Türkiye açıklaması geldi.

04 Eylül 2020 Cuma 11:14
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Yunanistan'dan flaş Türkiye açıklaması

Doğu Akdeniz'de gerilimi arttıran Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Türkiye açıklaması geldi.

Miçotakis, "Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli" dedi.

Anahtar Kelimeler:
YunanistanDoğu AkdenizKiryakos Miçotakis
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