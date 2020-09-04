Yunanistan'dan flaş Türkiye açıklaması

Doğu Akdeniz'de gerilimi arttıran Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Türkiye açıklaması geldi.
Miçotakis, "Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli" dedi.
Doğu Akdeniz'de gerilimi arttıran Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Türkiye açıklaması geldi.
Doğu Akdeniz'de gerilimi arttıran Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Türkiye açıklaması geldi.
Miçotakis, "Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli" dedi.