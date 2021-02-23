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Yunanistan'ın turizm gelirleri sert düştü

Yunanistan'ın turizm gelirlerinin, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının etkisiyle, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 76,5 azaldığı bildirildi.

23 Şubat 2021 Salı 16:31
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Yunanistan'ın turizm gelirleri sert düştü

Yunanistan Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkenin turizm gelirlerine ilişkin veriler paylaşıldı.

2020 yılında turizm gelirinin, 2019 yılına oranla yüzde 76,5 gerilediği belirtilen açıklamada, 2019'da 18,17 milyar euro seviyesinde olan turizm gelirinin geçen yıl 4,28 milyar euroya düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, 2020'nin aralık ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, seyahat hizmetlerinde yüzde 88,6, seyahat trafiğinde ise yüzde 86 düşüş yaşandığı ifade edildi.

Son 11 ay dikkate alınarak elde edilen verilere göre ise ülkenin en büyük turizm pazarları arasında başı çeken ülkeler arasında olan Rusya'dan yüzde 96,9, ABD'den yüzde 93, Fransa'dan yüzde 66,3, Almanya ve İngiltere'den ise toplamda yüzde 61,4'e varan oranlarda gelen turist sayısında azalma kaydedildi.

Yunan medyasında yer alan yorumlarda, Covid-19'un üçüncü dalgası ve dünya genelinde aşılama programlarında gözlenen gecikmeler nedeniyle, ekonomisi büyük oranda bu alana bağlı olan ülkenin bu yılki turizm tablosunun da iyimserlikten uzak bir görünüm sergilediği vurgulandı.

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