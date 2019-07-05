Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...

Yunanistan pazar günü genel seçim yapacak

Yunanistan’da kayıtlı yaklaşık 10 milyon seçmen, pazar günü 59 seçim bölgesinde kurulacak 21 bin 478 sandıkta oy kullanabilecek.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:34
Yunanistan pazar günü genel seçim yapacak

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın erken seçim kararıyla yaklaşık 4 ay öne çekilen seçime, 20 siyasi parti katılacak.

Yüzde 3 seçim barajının bulunduğu ülkede partiler meclisteki 300 sandalye için yarışacak.
Seçim sistemine göre hükümet kurmayı kolaylaştırmak amacıyla seçimde birinci çıkan parti, fazladan 50 milletvekili hakkı kazanacak.

Son anketlere göre seçim yarışı, Çipras’ın liderliğini yürüttüğü sol SYRIZA ve ana muhalefette bulunan merkez sağ rakibi Yeni Demokrasi (ND) arasında geçecek.

Kamuoyu yoklamaları, Çipras’ın erken seçim kararı almasına sebep olan 26 Mayıs’taki Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki mağlubiyetinin ardından, aradaki farkı kapatamadığını ve rakibini 8-11 puan geriden takip ettiğini gösteriyor.

Seçimlerin bu şekilde sonuçlanması halinde ise krizin zirve yaptığı 2013’te Antonis Samaras’ın başbakanlığındaki kabinede, İdari Reform Bakanlığı görevinde bulunan 51 yaşındaki Kiriakos Miçotakis’in hükümeti kurma görevini üstlenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

(BRT/AA)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD’de 4 Temmuz kutlamalarının maliyeti tartışma yarattı
ABD’de 4 Temmuz kutlamalarının maliyeti tartışma yarattı
Hindistan'da Japon beyin iltihabı salgını: 48 ölü
Hindistan'da Japon beyin iltihabı salgını: 48 ölü
Fransa'da internette nefret içerikli paylaşımlar 24 saatte kaldırılacak
Fransa'da internette nefret içerikli paylaşımlar 24 saatte kaldırılacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim