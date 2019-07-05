Yunanistan pazar günü genel seçim yapacak

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın erken seçim kararıyla yaklaşık 4 ay öne çekilen seçime, 20 siyasi parti katılacak.

Yüzde 3 seçim barajının bulunduğu ülkede partiler meclisteki 300 sandalye için yarışacak.

Seçim sistemine göre hükümet kurmayı kolaylaştırmak amacıyla seçimde birinci çıkan parti, fazladan 50 milletvekili hakkı kazanacak.

Son anketlere göre seçim yarışı, Çipras’ın liderliğini yürüttüğü sol SYRIZA ve ana muhalefette bulunan merkez sağ rakibi Yeni Demokrasi (ND) arasında geçecek.

Kamuoyu yoklamaları, Çipras’ın erken seçim kararı almasına sebep olan 26 Mayıs’taki Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki mağlubiyetinin ardından, aradaki farkı kapatamadığını ve rakibini 8-11 puan geriden takip ettiğini gösteriyor.

Seçimlerin bu şekilde sonuçlanması halinde ise krizin zirve yaptığı 2013’te Antonis Samaras’ın başbakanlığındaki kabinede, İdari Reform Bakanlığı görevinde bulunan 51 yaşındaki Kiriakos Miçotakis’in hükümeti kurma görevini üstlenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

(BRT/AA)