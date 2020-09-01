Yunanistan savunma harcamalarını artıracak

Bakan Staikouras, "Hükümeti desteklemek için mümkün olan her şeyi yapacağız." diyerek, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcı gücünü yükseltmek için böyle bir karar aldıklarını savundu.

Savunmadaki ödenek artışının bu yıldan itibaren başlayabileceğini söyleyen Yunan bakan, bunun için nakit rezervlerinin bir kısmını harcayabileceklerini ifade etti.

2008 küresel finans krizinden ağır darbe alan Yunanistan savunma harcamalarını azaltmıştı.

Yunan basınına göre, Atina, savunma konusunda Fransa ile bir iş birliği anlaşmasına da imza atacak. Bu çerçevede Fransa'dan savaş uçakları ve fırkateyn alınacağı iddialar arasında. Anlaşmanın ise 10 Eylül'de Korsika'da yapılacağı öne sürülüyor.