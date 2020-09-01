Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Sahte evraklarla maaş desteği aldılar tutuklandılar
Sahte evraklarla maaş desteği aldılar...
Tecavüzle suçlanan öğretmen yeniden mahkemede
Tecavüzle suçlanan öğretmen yeniden mahkemede
1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi
1 ayı aşmamak üzere cezaevine...
Öğrencisine tecavüz etti
Öğrencisine tecavüz etti
Uyuşturucu maddeyle yakalandı
Uyuşturucu maddeyle yakalandı

Yunanistan savunma harcamalarını artıracak

Yunanistan Maliye Bakanı Hristos Staikouras, silahlı kuvvetlerin önleme gücünü yükseltmek için savunma harcamalarını artırma kararı aldıklarını duyurdu.

01 Eylül 2020 Salı 15:02
517 Okunma
Yunanistan savunma harcamalarını artıracak

Bakan Staikouras, "Hükümeti desteklemek için mümkün olan her şeyi yapacağız." diyerek, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcı gücünü yükseltmek için böyle bir karar aldıklarını savundu.

Savunmadaki ödenek artışının bu yıldan itibaren başlayabileceğini söyleyen Yunan bakan, bunun için nakit rezervlerinin bir kısmını harcayabileceklerini ifade etti.

2008 küresel finans krizinden ağır darbe alan Yunanistan savunma harcamalarını azaltmıştı.

Yunan basınına göre, Atina, savunma konusunda Fransa ile bir iş birliği anlaşmasına da imza atacak. Bu çerçevede Fransa'dan savaş uçakları ve fırkateyn alınacağı iddialar arasında. Anlaşmanın ise 10 Eylül'de Korsika'da yapılacağı öne sürülüyor.

Anahtar Kelimeler:
YunanistanSavunma Harcamaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da 101 kişi daha koronavirüsten öldü
İran'da 101 kişi daha koronavirüsten öldü
Şili’de 6,8 ve 6,3 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi
Şili’de 6,8 ve 6,3 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi
İngiltere'de okullar yeniden açıldı
İngiltere'de okullar yeniden açıldı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim