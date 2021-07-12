Yunanistan'da Kovid-19 kısıtlamaları sadece aşı olmayanlara uygulanacak

Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis, Skai televizyonunda yaptığı açıklamada, Delta varyantının etkisiyle nedeniyle ülkedeki durumun geçen haftalara göre tamamen değiştiğini belirtti.

Georgiadis, tüm pandemi tedbirlerinin artık yalnızca aşılanmamış kişilere uygulanacağını açıkladı.

Aşı olmuş kişilere kısıtlama uygulamanın haksızlık olacağını belirten bakan, "Hiç kimsenin yoğun bakım ünitesine girme tehlikesi olmayan bir kişiye kısıtlama koyma hakkı yoktur" diye konuştu.

Kovidsiz mekanlar planı

Georgiadis, durum ne olursa olsun kapalı mekanların 15 Temmuz'da açılacağını ancak sadece aşılanmış ve Kovid-19'u atlatmış kişilerin girebileceği 'Kovidsiz mekanlar' düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Öte yandan, Delta varyantının etkisiyle günlük vaka sayısının 500'lü rakamlardan 3000'e çıktığı Yunanistan'da yeni tedbirler de açıklandı.

Yunanistan geçen hafta Delta varyantı nedeniyle Ege adalarına yolcu taşıyan feribotlar için yeni önlemler getirmişti. Bu bağlamda feribotla yolculuk yapacak olanlardan 48 saati geçmemiş, kişinin negatif olduğunu gösteren bir koronavirsüs antijen (hızlı test) testi yaptırmaları isteniyor.

Ayrıca, Yurttaş Koruma Bakanlığı, perşembe günü ülkedeki gece hayatını kısıtlayacak önlemlerin devreye gireceğini açıklamıştı. Yeni önlemlerle barlarda ayakta durmak ve yan yana dans etmek yasaklanmıştı.

Haziran ayında ise açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılmıştı.