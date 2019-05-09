Yüzbinlerce kişi 'Game of Thrones dili' öğreniyor

Game of Throne dizisi için icat edilen hayali dili yüzbinlerce kişi öğreniyor. Dizinin 'yüksek valyria' ismi verilen dili büyük bir rekora imza attı.





Çevrimiçi dil öğrenme uygulaması istatistiklerine göre bu dili öğrenenlerin sayısı 900 bini aştı.





"Her insan elbet ölecektir" anlamına gelen "Valar morgulis" sözleriyle hafızalara kazınan dil, dizinin uyarlandığı orijinal romanlarda sadece 50 kelime ile hayli kısıtlı bir kullanıma sahipti.





George Martin'in romanı televizyona uyarlanırken, 'yüksek valyria' dilbilimci Davıd Peterson tarafından geliştirilmeye başlandı.





Hayal mahsulü olan dilin ücretsiz eğitim kursunun popülerliği sitede 1 milyon 300 bin kişinin öğrendiği Türkçe'ye yaklaşmış durumda.



Uzmanlar hayal ürünü dili yeryüzündeki birçok gerçek dilden daha fazla kişinin konuştuğuna dikkat çekiyor.



