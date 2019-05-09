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Yüzbinlerce kişi 'Game of Thrones dili' öğreniyor

Final sezonuyla milyonları ekran başına toplayan Game of Thrones dizisi, izlenme oranlarının ötesinde farklı bir istatistikle gündemde. Dizi için icat edilen 'yüksek valyria' dilini öğrenenlerin sayısı 900 bini aştı.

09 Mayıs 2019 Perşembe 13:28
Yüzbinlerce kişi 'Game of Thrones dili' öğreniyor
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  • Game of Throne dizisi için icat edilen hayali dili yüzbinlerce kişi öğreniyor. Dizinin 'yüksek valyria' ismi verilen dili büyük bir rekora imza attı.

     

  • Çevrimiçi dil öğrenme uygulaması istatistiklerine göre bu dili öğrenenlerin sayısı 900 bini aştı.

     

  • "Her insan elbet ölecektir" anlamına gelen "Valar morgulis" sözleriyle hafızalara kazınan dil, dizinin uyarlandığı orijinal romanlarda sadece 50 kelime ile hayli kısıtlı bir kullanıma sahipti.

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  • George Martin'in romanı televizyona uyarlanırken, 'yüksek valyria' dilbilimci Davıd Peterson tarafından geliştirilmeye başlandı.

     

  • Hayal mahsulü olan dilin ücretsiz eğitim kursunun popülerliği sitede 1 milyon 300 bin kişinin öğrendiği Türkçe'ye yaklaşmış durumda.
     

  • Uzmanlar hayal ürünü dili yeryüzündeki birçok gerçek dilden daha fazla kişinin konuştuğuna dikkat çekiyor.

     

  • İstatistikler an itibariyle uzay yolu serisi için üretilen hayai 'klingonca' dilinin de 600 bin kişi tarafından öğrenildiğini gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Game Of Thrones Dili
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