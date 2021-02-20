Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aranan şahıslar var!
Aranan şahıslar var!
Elshaify boğularak mı öldürüldü?
Elshaify boğularak mı öldürüldü?
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek dövdü
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek...
Boğazını sıkıp saçını çekti
Boğazını sıkıp saçını çekti
Flaş Haber
Ali Pilli görevden alındı!
Kapat

Zenginler Dubai'deki yüzen villalara akın ediyor

Koronavirüs pandemisinden korunmak için multi milyarderler Dubai'de bulunan yüzen villalara yönelmeye başladı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 13:38
345 Okunma
Zenginler Dubai'deki yüzen villalara akın ediyor

Koronavirüs salgınına karşı zenginlerin, Dubai’de yapay olarak oluşturulan The World İsland'daki dünyanın ilk yüzen evlerine rağbet ettiği ifade edildi. Villa fiyatlarının pandemi öncesine oranla 4 kat artarak 20 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle multimilyarderler farklı yaşam alanlarını tercih etmeye devam ediyor. Dubai dünyanın en yüksek gökdelenlerinden sonra şimdi de Floating Seahorse Villas (yüzen denizaltı villalar) projesiyle dikkat çekiyor. Jumeirah 1 kıyılarına sadece 4 km uzaklıkta bulunan yüzen villaya rağbetin arttığı ifade edildi.

PANDEMİDEN ÖNCEKİ FİYATI 5 MİLYON DOLAR

131 kapasitesi olan ve 2018 yılında tamamlanan, şimdiye kadar da 58 villanın satıldığı projenin pandemiden önceki fiyatı 5 milyon dolardan satışa sunulurken, Kovid-19 döneminde artan talep nedeniyle 20 milyon dolardan satışa sunulduğu kaydedildi. Üç katlı yüzen denizaltı villalarında yaşayan kişiler, yatak odasındaki tavandan yere uzanan camdan dünyayı izleyebiliyor. Yüzen villanın oturma odası, jakuzi, mini bar ve mutfak deniz üstünde yer alıyor.

TALEP İKİ KATINA ÇIKTI

Projeyi hayata geçiren Avustralyalı tasarım firması Kleindienst Grup yetkilileri, pandeminden sıkılan bir çok kişinin son üç ayda yüzen villara rağbet ettiğini ifade etti. Firma yetkilileri, " Son 90 günde talep iki katına çıktı. Pandemi sürecinde son dönemlerde 25’in üzerinde yüzen villa satışı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rus muhalif Navalnıy'ın cezası onandı
Rus muhalif Navalnıy'ın cezası onandı
ABD'de soğuk hava hayatı felç etti: 14 milyon kişi temiz suya erişemiyor
ABD'de soğuk hava hayatı felç etti: 14 milyon kişi temiz suya erişemiyor
İspanya'da protestolar devam ediyor
İspanya'da protestolar devam ediyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim