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Zimbabve'de 10 bin kişiye işe gitmeden maaş verildiği ortaya çıktı

Yolsuzluklar ve ekonomik krizle mücadele eden Afrika ülkesi Zimbabve'de işe gitmeden maaş ödendiği tespit edilen 10 bin kişinin maaşı kesildi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 08:57
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Zimbabve'de 10 bin kişiye işe gitmeden maaş verildiği ortaya çıktı

Yerel basındaki habere göre, biyometrik kayıt sistemine geçilmesinin yasa dışı maaş alınmasının önüne geçilmesinde önemli bir adım olduğu belirtildi.

Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından yürütülen soruşturmalar sonrası 10 bin kişinin işe gitmeden maaş aldığının tespit edildiği ve bu kişilere yapılan ödemenin kesildiği açıklandı.

Afrika'nın tahıl ambarıydı

Afrika’nın bir zamanlar "tahıl ambarı" olarak adlandırılan ülkesi Zimbabve'de devam eden ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle nüfusun yüzde 60’ının gıda güvenliği bulunmuyor.

Ülkede yıllık enflasyon yüzde 785'e çıkarken ABD ve Avrupa Birliği yaptırımları, ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

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