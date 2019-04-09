Zuckerberg’in çöpüyle geçiniyor

Facebook’un milyarder kurucusu Mark Zuckerberg’in San Francisco’daki malikânesinin üç blok ötesinde devlete ait bir kurumda yaşayan 56 yaşındaki emekli hava kuvvetleri çalışanı Jake Orta, geçimini Zuckerberg’in çöplerini satarak sağlıyor.
Orta, emeklilik sonra evsiz kalmasının ardından Zuckerberg’in çöplerinde bulduğu tasarım kıyafetler ve elektronik eşyaları satarak haftada ortalama 300 dolar (1.700 TL) kazanıyor.
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