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Zuckerberg’in çöpüyle geçiniyor

09 Nisan 2019 Salı 10:33
Zuckerberg’in çöpüyle geçiniyor
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Facebook’un milyarder kurucusu Mark Zuckerberg’in San Francisco’daki malikânesinin üç blok ötesinde devlete ait bir kurumda yaşayan 56 yaşındaki emekli hava kuvvetleri çalışanı Jake Orta, geçimini Zuckerberg’in çöplerini satarak sağlıyor.

Orta, emeklilik sonra evsiz kalmasının ardından Zuckerberg’in çöplerinde bulduğu tasarım kıyafetler ve elektronik eşyaları satarak haftada ortalama 300 dolar (1.700 TL) kazanıyor.

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Zuckerberg’in çöpüyle geçiniyor

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Anahtar Kelimeler:
Zuckerbergçöp
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