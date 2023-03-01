Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17’de, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

3 ŞUBAT’TA PAYLAŞIM YAPTI

Kahramanmaraş depremi sonrası, ‘Deprem Kahini’ olarak bilinen Frank Hoogerbeets’in 3 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı deprem paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

“ER YA DA GEÇ BU BÖLGEDE DEPREM OLACAK”

Hoogerbeets, yaptığı paylaşımda “Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır” ifadesini kullandı. Hoogerbeets’in paylaşımı 3 gün içerisinde 5 milyona yakın görüntüleme aldı.

YENİ PAYLAŞIM...



Bu paylaşımın yankıları geçmeden ünlü deprem kahininden bir paylaşım daha geldi. Hoogerbeets, Hollanda Merkezli deprem tahminleri sayfasının 'Önümüzdeki günlerde, Orta Türkiye'de veya yakınlarında daha güçlü bir artçı sarsıntı meydana gelebilir' tweetini paylaşarak, buna destek belirtti.