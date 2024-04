Tanya her zaman akranlarından çok daha uzundu ve ayakları lise yıllarında rekor kıran boyuta ulaştı. Tanya, Guinness Dünya Rekorları'na, "Büyürken her zaman çevredeki en uzun kişi bendim. Annem 1.95 metre ve babam 1.93 metreydi, bu yüzden uzun olmaktan başka seçeneğim yoktu." dedi.

The Sun'da yer alan habere göre, Tanya, büyürken ayakları konusunda hiçbir zaman güvensiz hissetmediğini ve boyuna her zaman güvendiğini söyledi. Anne-babasının ve arkadaşlarının çocukluğunda her zaman özgüvenini artırdığını ve ona sevildiğini hissettirdiğini paylaştı.

Tanya konuya ilişkin, "Annem ve babam bana büyürken çok sağlıklı bir özgüven kazandırdı, bu yüzden uzun boylu olmanın kötü bir şey olduğunu düşünmedim. Boyumdan dolayı zorbalığa ya da buna benzer bir şeye maruz kaldığımı hiç hatırlamıyorum. Aslında arkadaşlarım sevilmem ve beğenilmem için benimle çok ilgilendiler." ifadelerine yer verdi.

Ancak büyük rekorla birlikte hayatında her gün yüzleşmek zorunda olduğu bazı benzersiz zorluklar da beraberinde geldi. Dünyanın en büyük ayakları olduğunda, ayak numarası 52 ile 53 arasında değişen Tanya, kendisine uygun ayakkabı bulmakta son derece zorlanıyor. Yıllar boyunca tek seçeneği erkek ayakkabıları giymekti çünkü kendi bedeninde bulabildiği tek ayakkabı bunlardı.

Erkek ayakkabılarını giymekten yakınan Tanya, "Her zaman tenis ayakkabıları veya erkek mokasenleri giyerdim ve okula giderken şık giyinmeye çalışırken bunlar her zaman en tatlı şey olmuyordu!" dedi.

Kısa süre sonra, kendi ayakkabılarını nasıl yaratacağı konusunda kendisine tavsiyelerde bulunan büyük ayaklı diğer kadınlarla bağlantı kurmak için sosyal medya platformlarına yöneldi. Tanya, "İnternette bulabildiğim en büyük ayakkabılardan bazılarını satın alırdım ve onları biraz daha uzatacak ve ayaklarıma uyacak şekilde biraz daha geniş hale getirecek şekilde değiştirirdim" diye ekledi.