Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yaşayan 4 yaşındaki Said Raşid Al Mheiri, fil ve ayının dostluğunu konu alan bir kitap yazdı. Al Mheiri, sadece kitap yazmakla kalmadı, adını da Guinness Rekorlar Kitabı'na da yazdırdı.

Al Mheiri, iyilik ve nezaket temasını işlediği kitabıyla dünyanın en genç yazarı ünvanını aldı.

ABLASI DA REKOR SAHİBİ

Bununla birlikte, Al Mheiri yazar olmak için ablasından ilham aldığını söyledi. Çocuğun ablası ldhabi Al Mheirie, dünyanın en genç iki dili kitabının yazarı ünvanını elinde tutuyor.

Ablasından ve annesinden destek alan Al Mheiri, okumayı, yazmayı ve hikayeler anlatmayı sevdiğini belirterek, "4 yaşındayım. fillerle ilgili kitap yazmayı seviyorum. Sayılardan da hoşlanıyorum." dedi.

KİTABI BİN ADET SATTI

Al Mheiri, "The Elephant Saeed and the Bear" adlı kitabından bin tane satmayı da başardı.