Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu… Birleşmiş Milletler’in de desteklediği ve bir grup bağımsız araştırma şirketi ve bilim insanının dahil olduğu araştırma sonucunda dünyanın en mutlu ve mutsuz ülkeleri açıklandı.

Araştırmada Batı ülkelerinin üst sıralarda yer alması dikkat çekerken Afganistan ve Lübnan da son sıralarda yer aldı.

Son 6 yıldır listeye adeta ambargo koyan Finlandiya bu yıl da en mutlu ülke seçilirken en mutlu 10 ülkeden 8’inin Avrupa’da olduğu belirtildi. Finlandiya’yı Danimarka, İzlanda, İsrail, Hollanda takip etti.

ABD en mutlu 15’inci ülke olurken Avustralya da 12’nci sırada yer aldı. En mutlu ülkeler sıralamasında ilk 20’ye ilk kez dahil olan Litvanya dikkat çekerken Fransa da ilk 20’den düşerek 21’inci sırada kendine yer bulabildi.

Araştırmaya katılanlara mutlulukları, ekonomik durumları ve sosyal bilgileri ile ilgili soruların sorulduğu ve buna göre sonuçların çıktığı kaydedildi.

Araştırmada Türkiye 106’ncı sırada yer aldı. Irak, Filistin, İran gibi ülkelerin gerisinde kalan Türkiye Mısır, Ürdün ve Kenya gibi ülkelerin de önünde yer aldı.