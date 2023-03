Tanzanya’da suyuna dokunan canlıları anında taşa çeviren Natron Gölü dünyanın en tehlikeli gölleri arasında yer alıyor.

Natron Gölü, nesli tükenmekte olan flamingolar için önemli bir çiftleşme alanı… Ancak, hayvanlar sudaki mineral kabuklarla temas ederlerse tuzunda sonsuza dek donma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar.

YAŞAYABİLEN TEK CANLI TÜRÜ

Suya kan kırmızısı rengini veren bakteriler ise ortalama 26 derece sıcaklığa, ölümcül tuz konsantrasyonuna ve alkaliliğe dayanarak gölde yaşayabilen yegane canlı türü.

İngiltere’de yer alan Leicester Üniversitesi'nden ekolog David Harper, suya düşen canlıların öldükten sonra cesetlerinin hemen çürüdüğünü, gölün kıyısına fazla yakşanların ise üzerilerinde sonsuza kadar kalacak bir tuzla kaplanarak donduğunu belirtti.

NEDEN BU KADAR ÖLÜMCÜL?

Harper, göldeki bu ölümcüllüğün nedeninin yeryüzünde natrokarbonatit yayan tek aktif volkan olan yakındaki Ol Doinyo Lengai (Tanrı Dağı) olduğunu söyledi. Natrokarbonatitler, yanardağı kesen akarsu kanalları vasıtasıyla göle karışıyor ve gölün pH 10'un üzerindeki sert alkalinitesine katkıda bulunuyor.

Fotoğrafçı Nick Brandt ise göl hakkında yazdığı 'Across the Ravaged Land' adlı kitabında, 'Natron Gölü'nün kıyı şeridinde beklenmedik bir şekilde her türden kuş ve yarasa gibi canlıları kıyıya vurmuş halde buldum. Kimse tam olarak nasıl öldüklerini bilmiyor ama suyun soda ve tuz içeriği son derece yüksek, o kadar yüksek ki film kutularımın mürekkebi birkaç saniye içinde yok oldu.” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Natron Gölü’ndeki aşırı koşullar, onun 10 bin yıl öncesine kadar uzanan tarihinin korunmasında önemli bir rol oynadı.

Appalachian Eyalet Üniversitesi'nden jeolog Dr. Cynthia Luitkius-Pierce, "Buradaki canlıların izleri tuzda birlikte tortulaşıp sertleştiriyor. Bu da bilim insanlarına binlerce yıl önceki yaşamı inceleme olanağı tanıyor.” dedi.