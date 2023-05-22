Japon dondurma markası Cellato tarafından üretilen özel dondurma, porsiyon fiyatıyla rekor kırdı.

Dondurmaya, Japonca'da “beyaz gece” anlamına gelen ‘Byakuya’ adı verildi. Bu isim, içerisindeki malzemeye ve İtalyan dokunuşuna da atıfta bulunuyor.

Dondurmanın 880 bin yenlik (yaklaşık 126 bin TL) fiyatını belirleyen en önemli etmen, yapımında kullanılan malzemeler.

Yenilebilir altın yaprak ile servis edilen ‘Beyaz Gece’, İtalya'nın Alba kentinde üretilen beyaz trüfle yapılıyor. Guinness Rekorlar Kitabı web sitesinde yer alan bilgiye göre, bu trüfün tek başına kilo fiyatı 14 bin 500 dolara (2 milyon yen) kadar çıkabiliyor.

Üzerinde ise altın yaprağın yanı sıra, iki tür peynir ve sake yapımı sürecinde elde edilen "Sakekasu" bulunuyor.

CNN International’da yer alan habere göre şirketten bir yetkili, doğru tadı tutturabilmek için uzun deneme-yanılma süreci geçirdiklerini, geliştirme sürecinin 1 buçuk yıldan fazla sürdüğünü açıkladı.

Menüsünde siyah trüf içeriği de yer alan firma, pahalı ürün serisini çeşitlendirmeyi planladıklarını söyledi.