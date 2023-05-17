Pasaport fiyatlarının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu. Sigorta firması William Russell'ın açıkladığı verilere göre vatandaşlarına en yüksek fiyattan pasaport veren ülke Avustralya olurken, Türkiye listede 10. sırada yer aldı.

230 dolarlık fiyatla listebaşı olan Avustralya'yı, 170 dolarla Meksika ve 140 dolarla İsviçre takip etti.

İtalya'nın 135 dolarla dördüncü, ABD'nin 130 dolarla beşinci olduğu listede, Yeni Zelanda 128 dolarla altıncı sırada yer aldı.

Pasaport için vatandaşlarından 127 dolar isteyen Şili yedinci, 125 dolar pasaport ücretinin olduğu Kanada sekizinci olurken, 115 dolara pasaport veren Japonya ve 110 dolara pasaport veren Türkiye de ilk 10'da kendine yer buldu.

Listenin ilk 10 sırasındaki ülkelerin tamamının kişi başına düşen milli geliri Türkiye'den yüksek.

Benzer şekilde listenin alt sıralarında bulunan ülkeler incelendiğinde de, Türkiye'den ucuza pasaport veren birçok ülkede de kişi başına düşen gelirin daha fazla olduğu görülüyor.

Listenin son 5 sırasında yer alan Çekya (27 dolar), Letonya (29 dolar), İspanya (33 dolar), Polonya (35 dolar) ve Slovakya (35 dolar) gibi ülkelerin tamamında da milli gelir Türkiye'ye kıyasla çok daha yüksek.

Pasaport için en az para ödenen Çekya'da milli gelir 26 bin dolar seviyesindeyken, Türkiye'de bu rakam 9 bin 100 dolar.

Benzer şekilde listenin 12. sırasında yer alan ve 105 dolara pasaport veren Birleşik Krallık'ta da milli gelir 46 bin 500 dolar seviyelerinde.

Listede Birleşik Krallık'la paylaşan ve Türkiye'den daha ucuza pasaport veren Yunanistan'da da kişi başına düşen gelir 20 bin dolar seviyesinin üzerinde.

Türkiye'de 1 yıllık pasaport 1008 lira pasaport harcı ve 501 lira değerli kağıt bedeli ödemek gerekiyor. 10 yıllık pasaportlardaysa bu rakam 3 bin 295 lira pasaport harcı ve 501 lira değerli kağıt bedeli olarak belirlenmiş durumda.